En libertad el hombre que se atrincheró este sábado en su casa de A Coruña y efectuó varios disparos

Las desavenencias con un vecino fueron lo que empujó a un hombre de mediana edad a atrincherarse en su casa del Agra del Orzán y realizar varios disparos al edificio de enfrente, el pasado sábado en A Coruña.

Después de pasar cuatro largas horas encerrado en su vivienda, este fue convencido por un mediador de la Policía Nacional para entregarse. Con la participación del GOES, el conflicto se pudo resolver sin incidencias y sin lamentar ningún herido, más allá del susto que se llevaron los vecinos del barrio al escuchar las balas impactar sobre el inmueble de la calle Villa de Cee.

Ahora, fuentes policiales han confirmado a Europa Press, que el hombre está investigado, pero no detenido. Tras tomarle declaración, este quedó puesto en libertad y las diligencias se han remitido al juzgado correspondiente, al igual que a la otra persona implicada en la discusión.

"Por unas desavenencias con otro vecino efectuó disparos hacia otro edificio", concretaron fuentes policiales. Cuando los agentes se desplazaron a la zona no sabían que el arma no era de fuego real, aunque posteriormente se comprobó que era de aire comprimido.

El hombre se encerró también en su domicilio durante casi cuatro horas, pero, finalmente, se logró que depusiese su actitud. Tras prestar declaración al día siguiente, quedó en situación de investigado no detenido.

Aunque el ruido emitido por los disparos hiciese saltar las alarmas en la zona, las primeras pesquisas indicaban ya que el arma utilizada no era de fuego. Estos hechos obligaron a los agentes a acordonar la zona y establecer un perímetro de seguridad.