Desarticulados dos narcopisos en Sada (A Coruña) y un centro de distribución mayorista en Gandarío

La Guardia Civil ha desarticulado dos puntos de venta de droga al menudeo en Sada y un centro de distribución mayorista en Gandarío, en Bergondo. Además, en el marco del mismo operativo, cinco personas han sido detenidas y dos de ellas han ingresado en prisión.

El Equipo Territorial de Policía Judicial de Betanzos ha sido el encargado de realizar la Operación Chaburra, cuya investigación comenzó en 2025 tras detectarse una creciente preocupación entre los vecinos de Sada debido al frecuente flujo de drogodependientes en determinadas zonas urbanas.

La investigación, coordinada por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza núm. 4 de Betanzos, confirmó la existencia de dos domicilios que funcionaban como "narcopisos", uno de ellos ocupado ilegalmente.

Los agentes procedieron, durante la madrugada del pasado 22 de enero, a la entrada y registro simultáneo en dos viviendas de Sada, así como en un tercer inmueble en Gandarío, lugar de residencia del principal proveedor de las sustancias.

La operación se ha saldado con la detención de cinco personas —los cuatro moradores de los inmuebles de Sada y el suministrador de Gandarío—, procediéndose durante los registros a la incautación de una cantidad muy significativa de sustancias estupefacientes listas para su distribución.

Así, la Guardia Civil decomisó 2.298,7 gramos de heroína, 570,9 gramos de cocaína, 3.140 gramos de hachís y 44 gramos de marihuana.

Además de las sustancias, se han intervenido armas consideradas prohibidas por el Reglamento de Armas (una táser, una defensa extensible y una navaja mariposa de 12,5 cm), así como básculas de precisión, envasadoras al vacío y numerosos terminales móviles.

Dos de los cinco detenidos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

La Guardia Civil da por desactivados dos puntos de venta al menudeo y un centro de distribución de gran relevancia en la comarca.

En el operativo, coordinado por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Betanzos, han intervenido de forma destacada los equipos USECIC de la Comandancia de A Coruña, el Equipo ROCA de A Coruña, el ETPJ de Cambre y el equipo EMUME