A Coruña aprueba la organización de la III Cumbre Reaim sobre inteligencia artificial y defensa

Instante de la reunión de la Xunta de Goberno. Concello de A Coruña.

La Xunta de Gobierno Local de A Coruña aprobó este lunes el expediente de contratación para la organización de la III Cumbre Reaim (Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain), un encuentro internacional de referencia sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la defensa que convertirá a A Coruña en epicentro del debate global en esta materia los días 4 y 5 de febrero de 2026.

La celebración de la cumbre estará impulsada por el Ayuntamiento, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación asumirá la financiación íntegra, en virtud de un convenio de colaboración entre ambas administraciones que contempla una aportación estatal de 2 millones de euros.

El presupuesto base de licitación asciende a 1.413.805 euros, sin impacto económico para las arcas municipales.

El evento reunirá en la ciudad a delegaciones institucionales de más de 40 países, así como a representantes de organismos multilaterales, del sector tecnológico y del ámbito académico.

La elección de A Coruña como sede responde a su papel estratégico en la gobernanza tecnológica, reforzado por acoger la sede de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).

La cumbre se desarrollará en el Palexco, el único espacio de la ciudad que garantiza las condiciones técnicas, operativas y de seguridad necesarias para un encuentro de alto nivel institucional y de carácter reservado.

Además, la cita supondrá un importante impulso a la proyección exterior de A Coruña, con un impacto económico directo en los sectores hostelero, hotelero y comercial.