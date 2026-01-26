A Coruña afronta un lunes bajo alerta amarilla por lluvia, viento y fuerte oleaje

A Coruña inicia la última semana del primer mes del año bajo alerta meteorológica. Este lunes, 26 de enero, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla por lluvia y viento en mar y tierra.

La ciudad herculina viene de una última semana marcada por el mal tiempo que trajo consigo la borrasca Ingrid, con lluvias y viento provocados por el temporal costero. Una situación que se mantuvo durante el fin de semana y que este lunes mantiene activa una alerta amarilla que afectará al litoral costero y a tierra.

26/01 05:12 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: costeros, vientos, lluvias, aludes y nevadas. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/NToCZ4s6xp — AEMET (@AEMET_Esp) January 26, 2026

Todo el litoral de A Coruña estará en alerta amarilla este lunes, comenzando desde la pasada medianoche hasta las 12:00 horas, por olas de hasta cinco metros. Además, a partir de las 15:00 horas se activará un aviso por mar de viento, con rachas que podrían alcanzar fuerza 7. Desde las 18:00 horas volverá el aviso por fuerte oleaje, que se mantendrá hasta la medianoche, momento en el que la alerta subirá a naranja.

En cuanto a la previsión de temperaturas para este lunes, MeteoGalicia prevé mínimas de 9 grados y máximas de 15, con lluvia que se mantendrá durante todo el día, alternándose con algunos claros. El martes se vivirá una situación similar.

Por ello, ante la previsión meteorológica, los parques y jardines de la ciudad permanecerán cerrados al menos durante la jornada de este lunes y, previsiblemente, la del martes.