Un coche pierde el control en el Paseo de los Puentes de A Coruña y acaba empotrado contra un muro

Un vehículo perdió el control este lunes en el Paseo de los Puentes, en A Coruña, y terminó impactando violentamente contra un muro del Paseo de Ronda, llevándose a su paso otros coches que se encontraban estacionados en la zona.

El accidente se produjo por causas que, por el momento, se desconocen. Según las primeras informaciones, el coche, un Mercedes de alta gama, quedó totalmente siniestro tras el impacto final. A lo largo de su recorrido, el vehículo habría provocado daños en varios automóviles aparcados en la zona.

A esta hora no ha trascendido información oficial sobre posibles heridos ni sobre las circunstancias exactas del siniestro, ya que este suceso ha coincidido en el tiempo con otro accidente de consideración en Alfonso Molina, lo que ha retrasado la recopilación de datos por parte de los servicios de emergencia.

Efectivos de Atestados se encuentran de camino al lugar para analizar lo sucedido y esclarecer las causas del accidente. Mientras tanto, la acera permanece vallada por motivos de seguridad, tal y como se aprecia en las primeras imágenes que han llegado a este medio.