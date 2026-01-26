Un accidente en A Coruña colapsa Alfonso Molina: implicados varios vehículos y un autobús

Un accidente con varios vehículos implicados ha colapsado esta tarde la circulación para acceder a A Coruña. El percance tuvo lugar a las 15:35 en la avenida Alfonso Molina y las retenciones alcanzan a esta hora hasta Puente del Pasaje.

Agentes del 092 se han dirigido ya a la zona para tratar de regular el tráfico y realizar los trámites pertinentes.

Testigos presenciales relatan que hay varios coches afectados y un autobús.

Una ambulancia se ha personado en el punto del suceso, a la altura del barrio de Matogrande.

Complicaciones en la circulación por la zona del CHUAC

Además, esta mañana el tráfico ha sido especialmente denso en los accesos del CHUAC.

La causa han sido las obras que se están llevando a cabo en el entorno, entre ellas las de retirada de un tramo afectado de cubierta de parking, han dificultado el tránsito del tráfico rodado.

Otro accidente esta mañana

Este es el segundo accidente múltiple que se produce en Alfonso Molina dirección entrada A Coruña en lo que va de día.

Esta mañana, una mujer resultó herida en un accidente con cinco coches implicados. La colisión se produjo sobre las 9:30 horas y provocó que el tráfico fuese lento a la altura de Palavea durante más de media hora.