Abegondo (A Coruña) eleva su presupuesto a 7,08 millones y destina casi la mitad a bienestar

El Ayuntamiento de Abegondo, en A Coruña, ha elaborado una propuesta de presupuestos municipales para el ejercicio 2026 que asciende a 7.087.321,93 euros, lo que supone un incremento del 3,03% con respecto a 2025, y que será elevada al pleno de la corporación el próximo jueves.

Las nuevas cuentas refuerzan de manera clara los programas de bienestar, que concentrarán el 46,9% del total del presupuesto.

Las áreas de servicios sociales, deporte y cultura se sitúan como la prioridad del gobierno local. El alcalde, José Antonio Santiso, subraya que "la prioridad absoluta es seguir impulsando iniciativas diferenciales para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos", una línea de actuación que se refleja tanto en el capítulo de gasto corriente como en el de inversiones.

Dentro de este bloque, la asistencia social primaria acapara el 25,89% del presupuesto, incluyendo partidas destinadas a la ayuda a la dependencia, las ayudas de emergencia social y los programas dirigidos a las personas mayores, considerados ámbitos esenciales por el Ejecutivo municipal.

Las inversiones supondrán el 20,80% del presupuesto total, con actuaciones destacadas en infraestructuras deportivas, culturales y sociales. Entre ellas figura el nuevo Pazo da Cultura de Os Loureiros, cuya apertura está prevista para este año. El Ayuntamiento reserva 108.500 euros para finalizar los trabajos de jardinería y rehabilitación, y otros 106.000 euros para la dotación de mobiliario, de los que 89.000 euros serán aportados por la Xunta.

En el ámbito deportivo, el Concello destina 50.000 euros a la adquisición de maquinaria para el pabellón, cuyas obras de reforma integral comenzarán en los próximos días, y 48.000 euros para la construcción de las gradas del pabellón de Viós. Además, la red de centros sociales contará con una partida de 150.000 euros para diferentes trabajos de renovación.

Las reparaciones de caminos, vías y redes de servicios concentrarán las mayores partidas de inversión. El plan de obras municipal dispondrá de 567.000 euros, a los que se sumarán 274.000 euros procedentes del POS financiado por la Deputación da Coruña.

En materia educativa, el presupuesto recoge 60.000 euros para ayudas al transporte escolar y becas de escolarización, además de 63.000 euros para la humanización del patio del CEIP San Marcos, donde se retirarán los módulos auxiliares para crear nuevas zonas verdes en coordinación con el centro educativo.