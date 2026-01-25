A Coruña quiere huir de las precipitaciones en un nuevo día marcado por las alertas

La ciudad de A Coruña afronta este domingo con una nueva alerta en costa, pero tratando de huir de unas lluvias que se han instalado para quedarse durante los próximos días.

De esta forma, la predicción de Meteogalicia recoge unas probabilidades de precipitación muy elevadas, pero que van descendiendo desde el 90% de la mañana al 85% de la tarde y el 55% de la franja nocturna.

Los cielos presentarán una imagen de nubes y claros en general durante los próximos días, aunque se mostrarán muy nublados en algunas ocasiones.

Con respecto a las temperaturas, el mercurio marcará temperaturas habituales para este período del año, con máximas sin cambios y mínimas en moderado ascenso, oscilando entre los 9 y 12 grados.

La calidad del aire se mantiene, como es habitual, favorable en general.