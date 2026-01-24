Betanzos (A Coruña) retoma con Paradores el proyecto de un hotel en el casco histórico

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, mantuvo una reunión con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para retomar y concretar el proyecto de construcción de un centro hotelero en el casco histórico de la ciudad, una iniciativa que ya había sido planteada hace dos años y que vuelve a cobrar impulso tras la disponibilidad de un inmueble concreto.

El encuentro se celebró en la sede del ente estatal durante Fitur, donde la regidora trasladó la posibilidad real de adquirir uno de los edificios singulares propuestos anteriormente, que en la actualidad se encuentra en proceso de venta y reúne las condiciones necesarias para desarrollar el proyecto.

Se trata de un inmueble histórico de más de 1.400 metros cuadrados, situado en el entorno de la iglesia de Santiago, entre la rúa da Torre y la rúa Lanzós.

Barral recordó que, en un primer momento, se habían planteado tres posibles ubicaciones, dos de ellas vinculadas a edificaciones del ámbito eclesiástico. Sin embargo, no fue posible avanzar en esas opciones al no existir voluntad de venta, lo que llevó al Ayuntamiento a centrar ahora la propuesta en un edificio de titularidad privada.

Según trasladó la propia presidenta de Paradores, el inmueble propuesto encaja con el planteamiento abordado en anteriores reuniones, por lo que será ahora el ente estatal el que analice la viabilidad de la compra y su inclusión en la programación de actuaciones a corto o medio plazo, a través de sus equipos técnicos.

El objetivo del Gobierno local es doble: por un lado, dinamizar el casco histórico y, por otro, cubrir el déficit de oferta hotelera de la ciudad, donde "existe una buena calidad, pero no suficiente capacidad", según subrayó la alcaldesa.

Para el Ayuntamiento, contar con un establecimiento de estas características en un entorno patrimonial único supondría un nuevo impulso al proyecto integral de revitalización urbana, con efectos positivos para toda la ciudad.

María Barral defendió además que la implantación de un Parador en Betanzos no solo beneficiaría al municipio, sino también a la comarca y a la provincia, que actualmente no cuenta con ningún establecimiento de la red.

"Betanzos, por su historia y por su carácter urbano, cumple perfectamente con los requisitos para albergar un Parador y atraer un turismo del que ahora carecemos", concluyó.