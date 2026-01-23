Ratificada la condena de 4 años de cárcel para el hombre que asesinó a otro con un cenicero en Oleiros (A Coruña)

El hombre juzgado por asesinar con un cenicero a otro en la noche de fin de año de 2020 en Oleiros cumplirá cuatro años de prisión. La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la condena este viernes.

Según informa Europa Press, los hechos se produjeron durante una fiesta que se celebraba en un hotel de Bastiagueiro. La resolución inicial, de mayo del 2025, indicaba que sobre las 5:50 horas, en la barra del bar de un hotel de Oleiros, el acusado propinó un pisotón, golpeó y tiró al suelo a un hombre. Fue entonces cuando el hijo de la víctima se percató de lo sucedido y se enfrentó al agresor, empujándose ambos.

La trifulca—en la que llegaron a participar siete u ocho personas de dos grupos diferentes— continuó en el exterior, donde algunos de los presentes lograron que el hijo del lesionado entrara de nuevo en el local, pero volvió a salir y se aproximó al acusado, quien, agarrando un cenicero metálico que se encontraba en el lugar, lo golpeó fuertemente en la cara, lo que provocó que cayese.

Como consecuencia del golpe, sufrió una hemorragia que le causó la muerte.

La ratificación de este viernes se produce tras desestimar los recursos planteados a la sentencia y con el respaldo de los argumentos del Juzgado de lo Penal número 4 de A Coruña.

Todo ello después de que por parte, primero, del juzgado instructor y, en la misma línea, el Ministerio Fiscal se entendiese que los hechos no constituían un homicidio doloso, como sí planteó, no obstante, en el juicio, una de las acusaciones, con pena superior a diez años.