Culleredo (A Coruña) invertirá 6,5 millones de euros de fondos europeos en el Plan de Acción Integrado

El Concello de Culleredo destinará 10,9 millones de euros al Plan de Acción Integrado, financiado con 6,5 millones de euros de fondos europeos. Con esta acción se crearán nuevos corredores verdes y se regenerarán calles, además de otras actuaciones en el municipio centradas en el entorno litoral.

Para financiarlo ha sido clave lograr una buena valoración por parte del Ministerio de Hacienda para obtener la ayuda europea. La propuesta de Culleredo fue la quinta mejor valorada de Galicia dentro de las ciudades intermedias.

Sobre la concesión de los fondos, el alcalde José Ramón Rioboo aseguró que "é un respaldo a un traballo rigoroso para a planificación futura do municipio".

El Plan de Acción Integrado está enfocado en la zona costera de la localidad, coordinado con la regeneración ambiental de la ría de O Burgo.

El objetivo del Concello es superar las barreras físicas para conectar la ría con los espacios urbanos y llevar a cabo mejoras ambientales además de impulsar servicios y actividades.

Los proyectos del Plan de Acción de Culleredo

El Plan, según informa el gobierno local, se estructura en cuatro proyectos. El primero, llamado “Avenida da Ría”, cohesionará los núcleos existentes en torno a este espacio natural. Está dotado de 1.450.000 de euros para reordenar y renaturalizar las avenidas de Fonteculler y Acea de Ama. Se mejorará la seguridad vial, se incrementará la masa vegetal y se favorecerá la movilidad peatonal.

El segundo proyecto se denomina “Conectores ría-ciudad” y aumentará la accesibilidad entre la trama residencial y los espacios verdes y servicios del borde de la ría. Es la parte del plan con mayor inversión, con 5.916.363,22 euros. En primer lugar, se redactará una estrategia de la infraestructura verde, enfocada a la mejora de la biodiversidad y conectividad ambiental, y se desarrollará un plan director para implantar los tres grandes conectores.

Estos serán en O Burgo, comunicando la plaza de Galicia y la ría por la antigua fábrica de La Cros; en Acea de Ama, reforzando el enlace del río Trabe hasta el paseo marítimo y en Fonteculler, enlazando equipamientos como colegios e institutos.

Dentro de este proyecto, también se abordará la mejora del Jardín Botánico de O Burgo, el reacondicionamiento de los Muíños de Acea de Ama y la regeneración urbana de Tierno Galván.

El tercer proyecto se llama “Áreas de centralidad” y modernizará los espacios públicos, lo que permitirá reforzar las actividades comerciales y de servicios. Este apartado prevé 2.079.991,91 euros y consta de cuatro actuaciones: el acondicionamiento del entorno de la iglesia de O Burgo, la reordenación del entorno de la plaza de Galicia, la reordenación de la calle Andrés Pan Vieiro y la regeneración urbana de la calle Moncho Reboiras.

Por último, el cuarto proyecto, designado “Capital Social Culleredo”, cuenta con 1.470.000 euros destinados a mejorar la calidad y cantidad de los servicios que presta el Concello.

En este marco, se desarrollará un programa de administración digital, se implementarán soluciones Culleredo Smart City, se realizará un programa de formación a pymes para incrementar su competitividad, se creará un centro social en el edificio de Radio Culleredo mediante su rehabilitación energética, se impulsará formación en materia ambiental para incrementar la inserción laboral y se ampliarán los programas del Centro de Empleo Pablo Picasso.

El Concello destaca que con este plan se podrán ejecutar acciones de la Agenda Urbana con un documento estratégico que permitirá definir prioridades y objetivos municipales hasta 2030.