Varias zonas de Oleiros (A Coruña) amanecen sin luz tras una incidencia de Naturgy

Las zonas de Mera, Dexo y Lorbé, en el ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, se han despertado esta mañana con una incidencia que les ha dejado sin suministro eléctrico, según han confirmado los propios vecinos.

Naturgy tiene registrada una incidencia en su plataforma desde las 9:45, que se encuentra "en solución", según su parte de estado.

Fuentes municipales han confirmado que no tienen constancia de ningún corte programado ni ninguna comunicación de la empresa eléctrica.

En fechas pasadas, un grupo de vecinos ha alzado la voz por cortes de luz sin avisos, que les causan interrupciones en el servicio de forma continuada.