Minuto de silencio en la estación de tren de A Coruña: "Pensamos que la seguridad es lo primero"

La estación de tren de A Coruña ha quedado muda durante cinco minutos en señal de duelo. Fue a las 12:00, con puntualidad, y con tan solo los avisos de megafonía rompiendo una estampa que trató de recordar y rendir homenaje a las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo en Córdoba.

Empleados de las diferentes unidades productivas que prestan servicio en la estación se unieron en una acción unánime. Como si fuese el pasillo de un instituto a la hora del recreo, fueron acercándose hasta el vestíbulo de forma ordenada para formar ante la zona de acceso de pasajeros. Con las señales de las ondas, el silencio fue demoledor. Algunos portaban folios con lazos negros para significar aún más el homenaje.

El presidente del comité de ADIF en A Coruña reivindica la seguridad del tren

Al término del acto el presidente del comité de ADIF en A Coruña, Pedro Cano, atendió a los medios de comunicación insistiendo en que el tren es una forma de transporte segura, a la par que quiso mostrar su solidaridad con las víctimas.

"Esto nos trae recuerdos a todos del pasado, que no son nada agradables. Seguimos pensando que la seguridad es lo primero, tenemos que pelear por ella, es lo más importante para los trabajadores y para los usuarios del ferrocarril. Aún no tenemos claro realmente qué fue lo que pasó, pero sobre todo destacar que el tren es un transporte seguro", manifestó.

"Ha sido un accidente trágico y todo el sector está consternado. Mi pésame a las familias de los fallecidos y mi apoyo y mi solidaridad con las víctimas a ver si se recuperan pronto los heridos", dijo.

Con respecto a los avances, insistió en que "ahora son momentos muy difíciles, todavía está la herida muy abierta. Ya está la comisión de investigación de accidentes ferroviarios en marcha y está recopilando toda la información técnica sobre el accidente. Tenemos que esperar para ver cuál es el resultado y que se depuren las responsabilidades".

Las banderas de la ciudad ondean a media asta

La totalidad de edificios públicos de la ciudad de A Coruña ondean las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente. Así, tanto el palacio de María Pita, sede del gobierno local, como el edificio administrativo de Monelos de la Xunta de Galicia han deslizado las banderas, una imagen repetida en la sede de la Diputación de A Coruña y en las sedes de la Delegación y Subdelegación del Gobierno.

Del mismo modo, ayer a última hora los bomberos colocaron a media asta las banderas de la coraza del Orzán, como muestra de respeto.