Efectuado en varios puntos de A Coruña un operativo contra el tráfico de drogas

La calle Emilia Pardo Bazán, donde esta mañana se realizó un operativo contra el tráfico de drogas. Quincemil

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil efectuaron desde primera hora de este martes un operativo contra el tráfico de drogas en A Coruña. Así lo han confirmado a Europa Press fuentes próximas al caso.

La intervención policial se está realizando desde primera hora en varios puntos de la ciudad herculina, así como en otros puntos de la comunidad gallega como Ferrol, Arteixo y Pontevedra. En total, siete personas han sido detenidas, dos de ellas en A Coruña.

En la ciudad herculina, el operativo se realizó en varias zonas de A Coruña. Una de ellas es en Os Castros, donde fuentes vecinales señalan que los agentes habrían actuado en un piso en el que habría un punto de venta de droga.

Respecto a la calle Emilia Pardo Bazán, testigos de los hechos explican que alrededor de las 09:00 horas había gran presencia de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Los agentes estaban cerca de un negocio que en su momento fue una tienda de zapatillas, y que ahora está vacío.

La operación sigue abierta y hay secreto de sumario.