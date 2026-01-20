Un incendio en una cocina de A Coruña se salda con una persona atendida por el 061

Un incendio en una cocina de A Coruña se ha saldado este martes con una persona atendida por los servicios sanitarios. La propietaria de la vivienda precisó asistencia sanitaria debido a que estaba nerviosa tras lo ocurrido, pero no fue preciso su traslado a un centro hospitalario.

Un total de ocho bomberos con dos vehículos se desplazaron a las 11:43 horas a la calle Rafael Alberti para extinguir un incendio en una cocina. La dueña del piso indicó a los efectivos desplazados que había usado un extintor para intentar sofocar las llamas, pero que todavía había humo en el interior.

Los bomberos comprobaron que todavía había fuego, por lo que extinguieron por completo el mobiliario que rodeaba la campana extractora y ventilaron todo el piso. Los efectivos desplazados, además, comprobaron el resto de las viviendas del edificio: en dos de ellas fue necesario utilizar los electroventiladores para eliminar totalmente el humo.

Una patrulla de la Policía Local colaboró en la intervención, ya que fue preciso cortar el tráfico mientras los bomberos realizaban las labores de extinción.

Este es el segundo incendio en el que intervienen los efectivos de emergencias este martes. A las 07:30 horas, cuatro bomberos acudieron a la ronda de Outeiro para apagar un fuego en una papelera ubicada en la vía pública.

Posteriormente, los bomberos habían acudido a la zona de Feáns para retirar jabalí muerto, con ayuda de un tractor de la empresa de limpieza, de una finca particular.