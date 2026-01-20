Detenidos en Sada (A Coruña) cuatro autores de un robo con fuerza tras una persecución policial

Cuatro personas han sido detenidas este fin de semana como supuestas integrantes de una banda a la que se acusa de orquestar robos con fuerza en el área metropolitana de A Coruña, entre otros lugares.

La Guardia Civil ha confirmado que la detención de estas cuatro personas se produjo en la madrugada del sábado al domingo tras una persecución por Sada (A Coruña).

Según ha podido confirmar Quincemil, la detención se produjo después de que los detenidos regresaran de robar en un coche en el municipio coruñés donde se alojaban en un piso turístico, que utilizaban como base de operaciones para cometer robos.

Asimismo, las mismas fuentes cercanas al caso indican que uno de los detenidos sería un menor de edad que se encontraba disfrutando de un permiso en un centro de menores. También aseguran que, tras la detención por parte de los agentes de la Guardia Civil, los detenidos pidieron disculpas "por lo que habían hecho" a la casera del piso en el que se estaban alojando.

Los detenidos son varios jóvenes que habrían cometido robos con fuerza en el área metropolitana. Desde la Guardia Civil señalan que la investigación del caso permanece abierta.