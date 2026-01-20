A Coruña cierra este martes y miércoles parques, jardines y playas por la alerta de temporal

La alerta por temporal ha obligado al cierre de parques, jardines y playas en la ciudad de A Coruña. Así lo ha comunicado el Concello a través de las redes sociales ante la alerta amarilla por viento y lluvia y naranja en el mar. Un viento que está empezando a hacerse notar y que nos acompañará, al menos, gran parte de la tarde del miércoles, 21 de enero.

La ciudad herculina viene de una última semana marcada por el mal tiempo, con lluvias y viento provocados por el temporal costero. Una situación que dio un respiro durante el fin de semana y el lunes, pero que desde hoy se activa con una alerta que afectará al litoral costero, y a partir de mañana subirá a alerta amarilla en tierra.

Todo el litoral de A Coruña estará en alerta naranja este martes, comenzando ya en el norte de la provincia a las 09:00 horas y hasta las 12:00 horas del miércoles, mientras que en el sur será de 21:00 a 03:00 horas.

La ciudad de Coruña está bajo alerta naranja por olas de más de 5 metros de altura hasta la medianoche del miércoles al jueves. El aviso por mar de viento llega con rachas que pueden alcanzar fuerza 7. El miércoles el aviso seguirá situándose en naranja hasta las 18:00 horas con intervalos de viento de fuerza que ascenderán hasta 8, aunque la Aemet lo sitúa en alerta roja con olas de 8 a 9 metros.

Además, el interior, suroeste y oeste de A Coruña estará en aviso amarillo por lluvias de más de 40 litros el metro cuadrado en 12 horas.

Por ello, ante la previsión meteorológica, los parques y jardines de la ciudad permanecerán cerrados al menos durante las jornadas de hoy y de mañana. "AVISO | Debido á alerta metereolóxica activa, este martes e mércores permanecerán pechados parques, xardíns e praias. Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencias en todo momento e extremar precaucións".