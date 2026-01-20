Imagen de los bomberos ondeando a media asta las banderas de la Coraza.

Imagen de los bomberos ondeando a media asta las banderas de la Coraza. Bomberos Coruña.

Ofrecido por:

A Coruña

Los bomberos de A Coruña apagan una papelera ardiendo en la Ronda de Outeiro

Los profesionales utilizaron agua para evitar que el fuego se propagase

Te puede interesar: Un incendio en unos cartones moviliza a nueve bomberos en el barrio de las Flores, en A Coruña

Publicada

Los bomberos de A Coruña tuvieron que movilizarse esta madrugada, a las 7:30, para apagar una papelera que estaba ardiendo en la ronda de Outeiro.

Los Bomberos durante la Cabalgata de Reyes 2026 de A Coruña

Tras ser requeridos al ver varios viandantes humo en su entorno, un total de cuatro profesionales se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, aplicaron agua para sofocar las llamas y evitar que pudieran expandirse a otros lugares de la vía pública, dando por finalizada la incidencia, según consta en el parte de servicio.

Arriar las banderas a media asta

Además, ayer a las 21:21, los profesionales arriaron las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente ferroviario de Córdoba de la Coraza.