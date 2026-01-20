Los bomberos de A Coruña apagan una papelera ardiendo en la Ronda de Outeiro

Imagen de los bomberos ondeando a media asta las banderas de la Coraza. Bomberos Coruña.

Los bomberos de A Coruña tuvieron que movilizarse esta madrugada, a las 7:30, para apagar una papelera que estaba ardiendo en la ronda de Outeiro.

Tras ser requeridos al ver varios viandantes humo en su entorno, un total de cuatro profesionales se desplazaron hasta el lugar.

A su llegada, aplicaron agua para sofocar las llamas y evitar que pudieran expandirse a otros lugares de la vía pública, dando por finalizada la incidencia, según consta en el parte de servicio.

Arriar las banderas a media asta

Además, ayer a las 21:21, los profesionales arriaron las banderas a media asta en señal de duelo por el accidente ferroviario de Córdoba de la Coraza.