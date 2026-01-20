Atropellan a un peatón en A Coruña y tanto el conductor como la víctima se dan a la fuga

Atropellan a un peatón en A Coruña y es la propia víctima la que se da a la fuga

Atropello de película en A Coruña. Un coche arrolla a un peatón en la ronda de Outeiro, se da a la fuga y, cuando la policía intercepta al presunto responsable, la víctima desaparece.

Los hechos ocurrieron esta tarde, en torno a las 19:10 horas, cerca de la estación de tren de A Coruña. Según informan desde la sala de Tráfico de la Policía Local, una patrulla que se encontraba cerca del lugar fue alertada del siniestro por el propio peatón que había sido atropellado. De acuerdo con las mismas fuentes, el hombre no presentaba lesiones aparentes.

Tras el aviso, los agentes iniciaron una persecución y localizaron al conductor en la avenida Pérez Ardá, cerca de la rotonda de Monelos, a unos dos kilómetros del punto donde se produjo el atropello.

Sin embargo, cuando la policía trató de localizar a la víctima para que relatara lo sucedido, esta ya no se encontraba en el lugar. Los agentes mantuvieron al conductor retenido a la espera de dar con el peatón, ya que, sin denuncia o parte de lesiones, no se puede determinar la existencia de un delito. Aún así, este dio positivo en la prueba de alcoholemia, por lo que mínimo una multa se lleva.

Por el momento, la Policía Local continúa sin localizar a la víctima, pese a que fue el propio peatón quien dio aviso inicialmente a las autoridades.

Tras la detención del conductor, el amplio despliegue hizo necesario cortar un carril de la avenida, dejando grantes retenciones en plena hora punta. Además de la expectación que dejó la persecución.