Arteixo (A Coruña) programa un corte de agua nocturno para ejecutar mejoras en la red general

El Ayuntamiento de Arteixo ha informado de un corte temporal del suministro de agua con motivo de trabajos de mejora en la red general de abastecimiento.

La interrupción está prevista para la noche del miércoles 21 de enero, a partir de las 23:30 horas, y se prolongará hasta aproximadamente las 5:00 horas del jueves 22 de enero, salvo imprevistos.

Durante ese intervalo, el servicio de agua permanecerá suspendido en Travesía de Arteixo, tanto en los números impares del 1 al 273 como en los pares del 2 al 158, así como en Laxobre, Hórreos, Pombales, Santo Estevo de Morás, Castros, Cruceiros, Groufa, Camiño da Groufa, Travesía da Groufa, Fonte da Horta, Do Barral y Monte Pequeno. A estas vías se suman Andrés Gaos, Agramonte, Costa María Pita, Santiago Apóstol, Reconquista, Guerra da Independencia, Sinforiano López, Xeral Porlier, Das Petellas, Cerrada, Rigoberta Menchú, Teresa de Calcuta y Camiño do Canabal, además de la Avenida de Fisterra en los números impares del 1 al 137.

Desde el servicio municipal se recomienda a la ciudadanía comprobar que no quede ningún grifo abierto, con el fin de evitar pérdidas innecesarias de agua y posibles incidencias en las instalaciones interiores durante la recuperación del suministro.

También se aconseja no utilizar electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas mientras dure el corte.