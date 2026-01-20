Alerta máxima en A Coruña: la Aemet activa avisos de nivel rojo por olas de hasta 9 metros

El mal tiempo no da un respiro. A Coruña encara una semana plenamente invernal en la que habrá que prestar especial atención al estado del mar, especialmente mañana, cuando las olas podrían alcanzar hasta los 9 metros de altura.

Ante estas previsiones meteorológicas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para mañana, miércoles 21 de enero, la alerta roja por mal estado de la mar, el nivel máximo de aviso, en la costa de A Coruña.

Alerta roja en A Coruña por olas de hasta 9 metros

Parece que el tiempo no acompañará en la penúltima semana de enero. Después de un lunes de transición, la semana estará marcada por el paso de sucesivos frentes atlánticos, que dejarán lluvias y un fuerte temporal marítimo a su paso.

Precisamente, un frente entrará este martes por Galicia, lo que ha activado avisos de distinto tipo y nivel (amarillo y naranja), tanto por mar combinada como por acumulaciones de lluvia de hasta 40 mm en 12 horas.

No obstante, lo peor se espera para mañana, especialmente en la costa de A Coruña, donde la Agencia Estatal de Meteorología se ha visto obligada a activar avisos de nivel rojo ante la previsión de un fuerte temporal marítimo.

En concreto, la alerta roja afectará al noroeste y al oeste de A Coruña entre las 21:00 horas del miércoles y las 04:00 horas del jueves, con mar combinada y olas que podrían alcanzar los 9 metros de altura significativa, y viento del noroeste de fuerza 7, con rachas entre 50 y 61 km/h.

20/01 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: nevadas, vientos, lluvias, costeros y aludes. Nivel máximo de aviso: rojo.

Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv pic.twitter.com/HlaF4UskZN — AEMET (@AEMET_Esp) January 20, 2026

Como medida preventiva, se recomienda mantenerse alejado de la línea de costa; esto es, diques, rompeolas y paseos marítimos. Asimismo, se pide extremar las medidas de seguridad al realizar cualquier actividad en el mar y revisar los cabos y amarres de las embarcaciones.

Además, debido a la alerta, la Secretaría Xeral para o Deporte ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los concellos afectados según las previsiones de los organismos predictores, y que se pueden consultar en la web Deporte Galego.

Cierre de parques, jardines y playas en A Coruña

De forma paralela, la alerta por temporal ha obligado al cierre de parques, jardines y playas en la ciudad de A Coruña. Todo el litoral de A Coruña estará en alerta naranja este martes, pero mañana miércoles se elevará a rojo ante la previsión de olas de entre 8 y 9 metros de altura.

Además, el interior, suroeste y oeste de A Coruña estarán en aviso amarillo por lluvias de más de 40 litros el metro cuadrado en 12 horas.

"Debido á alerta meteorolóxica activa, este martes e mércores permanecerán pechados parques, xardíns e praias. Prégase seguir as indicacións dos equipos de emerxencias en todo momento e extremar precaucións", ha comunicado el Concello a través de las redes sociales.