Un taxista denuncia un atraco con agresión en A Coruña: "Recibí múltiples golpes en la cabeza"

Un taxista de A Coruña fue víctima de un atraco la madrugada del jueves al viernes mientras realizaba un servicio por el centro de la ciudad. Según ha relatado el propio afectado, también fue agredido por los autores del robo, que le ocasionaron diversas lesiones.

"Me atracaron dos personas que recogí en Plaza de España, uno iba sentado delante y el otro detrás, me pidieron llevarlos al Mercado de Monte Alto", cuenta el taxista a Quincemil. La situación se complicó cuando, poco después de arrancar, uno de los pasajeros le pidió cambio de 50 euros. "Al principio no caí en el detalle y les dije que no. No me fiaba, pero por la cara que puso, acepté llevarlos igual", añade.

Al llegar al destino, los agresores intentaron quitarle la cartera y el portamonedas. Según explica el conductor, recibió golpes en la cabeza y en el cuerpo mientras forcejeaba con ambos. "El de delante se echó encima intentando coger el portamonedas. Yo estaba atrapado por el cinturón. El de atrás empezó a golpearme sin parar e intentó coger mi cartera", cuenta.

Durante el forcejeo, el taxista logró abrir la puerta para intentar huir, pero el cinturón del vehículo le impedía salir: "Empecé a gritar para que los vecinos llamasen a la policía. Caí del coche en la calzada de espaldas y el de delante se vino encima intentando sacarme la cartera del bolsillo".

Finalmente, los agresores consiguieron arrebatarle su cartera y el portamonedas y huyeron del lugar dejando al taxista herido en la calzada. "Tengo un esguince en el tobillo y creo que una torsión en la rodilla izquierda. Laceraciones en la misma rodilla y en la tibia derecha. También, recibí múltiples golpes en la cabeza", señala.

Fueron los vecinos, que presenciaron el incidente, quienes avisaron a la policía, lo que permitió la detención de los responsables en menos de dos horas y la recuperación de parte del dinero sustraído.

El taxista confirma a Quincemil que ha presentado una denuncia formal de lo ocurrido en la comisaría de la Policía Nacional: "Entregué la tarjeta de la cámara con las imágenes grabadas en el interior del vehículo". Por último, señala que la Policía se está haciendo cargo de la investigación de lo ocurrido.