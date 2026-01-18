Ambulancias del 112 Galicia

Ambulancias del 112 Galicia Europa Press

Ofrecido por:

A Coruña

Herido leve un varón tras un accidente de tráfico en A Coruña mientras conducía ebrio

El hombre necesitó ser trasladado al CHUAC después de una salida de vía

Te puede interesar: A Coruña culmina un año de pesca "estable" y apunta a mantener su crecimiento en 2026

Publicada

Un varón de 38 años fue trasladado esta madrugada al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con heridas leves tras sufrir una salida de vía cuando conducía ebrio por la calle Burdeos, en el barrio de Elviña.

Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

Fuentes policiales señalan que el incidente tuvo lugar sobre las 04:00 horas de la madrugada y que el hombre circulaba al volante bajo los efectos del alcohol.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061) que finalmente decidieron trasladarlo al centro hospitalario debido a las lesiones que presentaba.

Unas horas antes, a las 21:35, la Policía Local y los Bomberos de A Coruña intervinieron en otro accidente de tráfico menor en la Avenida de Nueva York, en la Zapateira, cerca de la Urbanización O Carón.