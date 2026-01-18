Herido leve un varón tras un accidente de tráfico en A Coruña mientras conducía ebrio

Un varón de 38 años fue trasladado esta madrugada al Complexo Hospitalario de A Coruña (CHUAC) con heridas leves tras sufrir una salida de vía cuando conducía ebrio por la calle Burdeos, en el barrio de Elviña.

Fuentes policiales señalan que el incidente tuvo lugar sobre las 04:00 horas de la madrugada y que el hombre circulaba al volante bajo los efectos del alcohol.

Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Policía Local y una ambulancia de Urxencias Sanitarias (061) que finalmente decidieron trasladarlo al centro hospitalario debido a las lesiones que presentaba.

Unas horas antes, a las 21:35, la Policía Local y los Bomberos de A Coruña intervinieron en otro accidente de tráfico menor en la Avenida de Nueva York, en la Zapateira, cerca de la Urbanización O Carón.