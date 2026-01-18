A Coruña renueva la red de saneamiento en Castro de Elviña y la Urbanización Breogán

El Concello de A Coruña avanza con la hoja de ruta del Plan de barrios 2025-27 en puntos como Castro de Elviña y la Urbanización Breogán, donde a primeros de esta semana comenzaron los trabajos previstos para mejorar la red de saneamiento municipal en ambos núcleos residenciales.

Las dos actuaciones, que en su conjunto suponen una inversión de casi 850.000 euros, están cofinanciadas entre el Concello y la Diputación, que aportó fondos correspondientes al Plan de obras y servicios (POS) para complementar los fondos propios municipales.

La mayor parte de este presupuesto se destinará a reforzar las infraestructuras de saneamiento de las calles da Pena do Cuco, Canedo, O Picho y A Fraga, en Castro de Elviña, donde se renovará la red municipal de alcantarillado y, además, se dotará a la zona de una nueva red separativa para recoger las aguas pluviales.

Por otra parte, el gobierno municipal también tiene previsto actuar en la Urbanización Breogán para construir una nueva red para la recogida de aguas pluviales en las calles Vicente Vázquez Queipo e Isidro Parga Pondal. Esta medida está orientada a la mejora de las infraestructuras en este núcleo residencial, donde también avanzan las obras de la nueva pista multideporte, un equipamiento público ya en fase de ejecución.

En este sentido, las dos intervenciones fueron adjudicadas el pasado mes de noviembre a la empresa Construcciones Cernadas. Las obras en Castro de Elviña, por valor de 667.995 euros; y las previstas en la Urbanización Breogán, por 181.546 euros.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad, Noemí Díaz, informó de que los trabajos sobre el terreno serán visibles en los próximos días, después de que esta semana se hayan iniciado las tareas de implantación y organización de equipamientos, así como de la delimitación de las zonas de trabajo.