Un coche mal aparcado en A Coruña bloquea el tráfico en la calle Federico Tapia

Un coche mal aparcado en A Coruña provocó este sábado un atasco en la calle Federico Tapia Eloy TP

Este sábado por la tarde, el tráfico en la calle Federico Tapia de A Coruña se vio interrumpido por un autobús urbano que no podía avanzar debido a un vehículo mal estacionado en la calle a la altura de la iglesia de los Capuchinos.

El incidente, que ocurrió sobre las 20:00 horas, provocó que varios conductores quedaran atrapados en una cola en la vía durante aproximadamente media hora, hasta que llegó una grúa para retirar el coche que bloqueaba la circulación.

El suceso ocasionó retenciones de tráfico en la zona, y sus consecuentes retrasos, afectando tanto al transporte público como al tráfico particular.