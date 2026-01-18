Carral (A Coruña) tramita un plan especial para la ampliación del pabellón de O Espiño

Carral está tramitando un plan especial de dotaciones e infraestructuras (PEID) para ampliar el pabellón O Espiño. Así lo confirma el alcalde, José Luis Fernández Mouriño, que indica que se trata de un paso "necesario para executar este proxecto que consideramos esencial para incrementar os usos desta instalación".

El regidor apunta que el gobierno de Alternativa dos Veciños había presentado la actuación para financiarse con cargo al POS de la Diputación de A Coruña, "pero foi rexeitada polo ente provincial porque se carecía dos terreos para a ampliación". Un hecho que obligó al equipo de gobierno actual a reformular la propuesta de obras del POS "para evitar a perda de cartos e, polo tanto, de proxectos pola inoperancia do goberno anterior".

El proyecto de ampliación del pabellón O Espiño fue presentado a la Diputación el pasado 9 de septiembre, cuando aún gobernaba Alternativa dos Veciños. No obstante, tal y como había advertido el arquitecto municipal en su informe, "a clasificación do solo na que se pretende realizar a ampliación é a de solo rústico. Polo tanto, está suxeito ao réxime de fóra de ordenación sen que, en ningún caso, poida ampliarse a edificación".

Por aquel entonces, el técnico ya advertía en el escrito que las obras estarían sujetas a la "redacción dun plan especial de infraestruturas e dotacións (PEID) para a implantación de equipamentos en solo rústico".

La ausencia del PEID provocó que la solicitud presentada por el Concello viniese denegada el 26 de septiembre, obligando al actual gobierno a proponer otras inversiones o a desistir de participar en el POS+Adicional de la Diputación. Finalmente, tal y como se acordó en el pleno del pasado mes de noviembre, la cuantía provincial se destinará a: la humanización de una parcela de San Vicente, la sustitución de la carpintería exterior y acondicionamiento del interior del CEIP de Tabeaio y a la mejora de aceras del lugar de Sobrepiñeiro hasta el límite con Culleredo.

El primer edil desconoce el motivo por el que el gobierno de Gestal "non iniciou a redacción do plan especial de infraestruturas e dotacións se tan importante consideraba a execución destas obras, un paso co que xa garantirían o visto e prace da Deputación".

Fernández Mouriño explica que "a inoperancia e a actitude neglixente de Alternativa dos Veciños puxo en risco os case 300.000 euros que a Deputación vai destinar a Carral". Asimismo, lamenta la actitud del partido "que en lugar de depurar e asumir a súa responsabilidade, intentan botar balóns fóra a costa de enganar aos veciños e veciñas".

Modificación

Para realizar la ampliación de O Espiño, el Concello ha contratado la redacción de un proyecto para elaborar el PEID. Se trata de un paso necesario con el que se redelimitará el suelo urbano en este ámbito, despejando el camino para disponer de las parcelas necesarias para las obras.

Como incide el regidor, una vez que se disponga de este plan, el Concello "acometerá estas intervencións, que cremos que son necesarias para seguir mellorando estas instalacións, que teñen un grande uso ao longo de todo o ano".