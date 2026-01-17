A Coruña cierra la tercera semana del año con frío y chubascos

A Coruña despide la tercera semana del año pasada por agua y frío. Este sábado, 17 de enero, continúa activada la alerta amarilla por temporal costero en el litoral hasta las 18:00 horas, con riesgo de olas de hasta 5 metros.

La jornada de hoy será la más fría del fin de semana, con temperaturas, según MeteoGalicia, que oscilarán entre los 7 y 11 grados. El pronóstico prevé que caigan chubascos a lo largo del día. Además, el cielo se mantendrá nublado.

Una situación que viene acompañada de la entrada de una masa de aire polar en la jornada de ayer, que está provocando que los termómetros se desplomen y que la nieve regrese a varias zonas de Galicia.