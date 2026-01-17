La alcaldesa de Cambre (A Coruña) citará a los grupos municipales para presentar los presupuestos

La alcaldesa de Cambre, Diana Piñeiro, ha anunciado este sábado, 17 de enero, que citará a finales de este mes a todos los grupos municipales para entregarles la propuesta de los presupuestos del 2026.

Según señalan desde el gobierno municipal, el estudio del presupuesto está casi cerrado y a la espera de la opinión del resto de los grupos con los que ya se mantuvieron reuniones previas, en este proyecto se prioriza poner al día los servicios municipales, recuperar las ayudas a las entidades sociales, culturales, vecinales y deportivas, así como la inversión en infraestructuras básicas, el refuerzo en servicios sociales y el apoyo al comercio local.

La alcaldesa Diana Piñeiro manifiesta que: "O goberno local aposta por ser prudente pero ambicioso coa fin de mellorar os servizos aos veciños sen deixar a ninguén atrás, confiando na responsabilidade dos grupos da corporación para que non obstaculicen a aprobación deste documento que é vital para avanzar e estabilizar o Concello, superando a etapa escura heredara do goberno anterior".

En este contexto, la alcaldesa se reunió esta semana con Natalia Prieto, Directora Xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia para tratar las distintas vías de apoyo al Concello, subvenciones a las asociaciones y lineas de financiación para futuras obras y actuaciones en el municipio.

A este respecto, Diana Piñeiro opina que: "A boa relación entre administracións e concellos e crucial para o benestar dos nosos veciños".