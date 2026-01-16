Vecinos de Oleiros (A Coruña) denuncian cortes de luz sin aviso por parte de Naturgy

Vecinos de la zona de Icaria han comunicado al Ayuntamiento de Oleiros los numerosos cortes de suministro eléctrico que se producen de forma continuada y sin previo aviso, una situación que está generando importantes perjuicios a los usuarios y usuarias de la zona.

Según denuncian, los cortes, atribuidos a la empresa Naturgy, son reiterados y están provocando daños en electrodomésticos y pequeños aparatos electrónicos, además de graves dificultades para las personas que teletrabajan, que ven interrumpida su actividad sin ninguna comunicación previa.

Estos vecinos aseguran que Naturgy no responde ni atiende las reclamaciones, ni las realizadas a título individual ni las trasladadas por el propio Ayuntamiento.

Ante esta situación, el gobierno municipal se dirigirá formalmente a la empresa para exigir que informe a la población con la antelación legalmente establecida de cualquier interrupción del servicio.

Desde el Ayuntamiento critican que este tipo de compañías, amparadas por leyes estatales diseñadas a su medida, pese a prestar un servicio público esencial, actúan con desprecio hacia la vecindad, provocando situaciones injustificables que ocasionan múltiples perjuicios a la población.