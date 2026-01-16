El TSXG absuelve al alcalde de Oleiros (A Coruña) por la demolición de la Casa Carnicero

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirma la absolución del alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, y de un arquitecto técnico del Concello de los delitos de prevaricación y contra el patrimonio histórico por la demolición, el 31 de diciembre de 2020, de los restos de la Casa Carnicero, un inmueble que meses antes había sufrido un grave incendio.

La Sala de lo Civil y Penal, por lo tanto, desestima el recurso presentado por el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña.

El pasado mes de septiembre, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña los absolvía alegando que existían "dudas incompatibles con la certeza necesaria para enervar la presunción de inocencia".

En aquel momento, los magistrados subrayan que el edificio no estaba declarado Bien de Interés Cultural ni gozaba de una protección singular, condición indispensable para apreciar el delito.