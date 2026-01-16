El sector pesquero de A Coruña irá a huelga este lunes y paralizará la actividad en la lonja

El sector pesquero de mar y tierra irá a huelga el próximo lunes, 19 de enero, en A Coruña. Así lo ha anunciado este viernes la Cofradía de Pescadores, dentro del marco de acciones conjuntas que se llevarán a cabo en las cofradías del país para denunciar las condiciones del nuevo Reglamento de Control de la Pesca de la Unión Europea. Además de la paralización de la flota, también se cerrará la lonja.

De esta manera, se celebrará una concentración en la explanada de O Parrote el lunes de 11:00 a 12:00 horas, coincidiendo con la jornada de celebración de una reunión en Madrid a las 16:00 horas para negociar la entrada en vigor del decreto.

"La implantación del Diario Electrónico de a Bordo (DEA) es una catástrofe para la flota pesquera por las condiciones imposibles que nos implicaría aplicarlo", explica Javier Mariñas, Patrón Mayor de la cofradía de A Coruña.

Se trata de un sistema obligatorio que, a día de hoy, sería aplicable a barcos de 12 metros, y que en 2030 se extendería a toda la flota. "Implica tener que hacer pesadas en alta mar para cada especie y puede haber sanciones de hasta 3.000 euros si la pesa no se ajusta con una variación de hasta un 20%", cuenta Mariñas.

Asimismo, el patrón denuncia que su aplicación supondría que, hasta que un barco no tenga las capturas registradas, no podrá entrar en puerto: "Lo que implica que aquí, en el Atlántico, con las borrascas de invierno, tengamos que esperar horas para poder volver".