Salvado por los bomberos de A Coruña un joven atrapado tras tratar de rescatar a su gato

Cinco bomberos del parque municipal de A Coruña acudieron este viernes a la avenida de Pedralonga, en A Coruña, para realizar un rescate en altura después de que un joven quedase atrapado en un canalón de hormigón a la altura de un tercer piso mientras intentaba recuperar a su gato.

El joven había salido por la ventana de su vivienda en busca del animal, que se le había escapado, pero una vez alcanzado el gato comprobó que no podía regresar al interior del domicilio.

La situación se complicó al encontrarse el animal muy nervioso y al ser necesario trepar varios metros por el tejado para poder acceder de nuevo a la vivienda, lo que llevó al afectado a solicitar ayuda a través del 112.

A su llegada, los bomberos instalaron un triángulo de evacuación para asegurar al joven, que sujetaba al gato en brazos, y procedieron a introducirlos en la cesta de la autoescalera para descenderlos con seguridad hasta la vía pública.

Una vez en la calle, el joven indicó que no disponía de las llaves de su domicilio, por lo que los efectivos tuvieron que emplear técnicas de apertura de puertas para facilitarle el acceso a su vivienda.

El rescate concluyó sin daños personales, aunque tanto el joven como el gato terminaron la intervención mojados y con frío, según consta en el parte de servicio.