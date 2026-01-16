Retenciones en el túnel de María Pita, en A Coruña, tras chocar un coche contra una columna

Un pequeño accidente ocurrido esta mañana en el túnel de María Pita causó retenciones en A Coruña. Un turismo impactó contra una de las columnas del túnel, obligando a cortar el tránsito durante media hora.

El accidente se produjo sobre las 11:15 horas de la mañana, cuando el coche impactó contra la columna mientras circulaba en sentido Atocha, a la altura del parking.

El impacto provocó daños materiales en el coche afectado, pero no hubo heridos. El conductor era el único ocupante.

La Policía Local se desplazó hasta el lugar para regular el tráfico, estableciendo un paso alternativo durante media hora. Sobre las 11:45 horas, el tránsito había recuperado la normalidad.