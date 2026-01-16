Una pistola en la mesa y amenazas de muerte: las presiones sufridas por el coruñés Diego Bello

La madre de Diego Bello Lafuente, el joven coruñés asesinado el 8 de enero de 2020 en la isla de Siargao, en Filipinas, ha declarado este viernes como testigo ante el Tribunal Regional de Primera Instancia de Manila en el juicio a tres policías acusados de la muerte de su hijo.

Pilar Lafuente relató ante el tribunal la relación cotidiana que mantenía a distancia con Diego Bello en los meses anteriores a su fallecimiento. En ese tiempo, relató, su hijo le había contado la profunda preocupación que tenía por haber sido objeto de amenazas de muerte.

En su declaración, Lafuente contó que Diego le confesó que una persona había colocado un arma de fuego sobre una mesa durante un encuentro, un gesto que interpretó como una advertencia directa contra su vida.

En otra conversación con su hijo, este le informó de una segunda amenaza en la que tanto él como su socio habrían sido intimidados por Miguel Villafuerte, entonces gobernador de la provincia de Camarines del Sur y actual miembro de la Cámara de Representantes filipina, lo que aumentó de manera significativa su sensación de inseguridad.

La declaración de Pilar Lafuente se desarrolló en presencia de los acusados, quienes se encontraban a escasos metros de los familiares de Diego Bello. Durante la sesión, los padres y el hermano de la víctima, Bruno Bello, pudieron ver de manera directa a los procesados señalados como responsables de la muerte del joven.

El testimonio forma parte de una fase clave del juicio para aclarar la muerte de Bello y atribuir responsabilidades penales por los hechos. La familia continúa personada en el procedimiento con el firme propósito de esclarecer lo ocurrido y alcanzar una resolución judicial justa.

Desde la familia de Diego Bello se reitera el agradecimiento por el apoyo recibido tanto por parte de instituciones españolas como de organizaciones internacionales, y se mantiene el compromiso de seguir informando sobre la evolución del proceso judicial.

Sin libertad para los policías acusados

Los familiares de Diego Bello, acompañados por el abogado Guillermo Mosquera, han mantenido reuniones con autoridades en los días previos a la declaración, entre ellas representantes de las embajadas de España y la Unión Europea en Filipinas.

El proceso juzga a tres policías, que enfrentan acusaciones de asesinato y suplantación de pruebas, por la muerte del joven coruñés hace seis años en la isla filipina de Siargao, donde tenía negocios.

En junio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas negó la libertad bajo fianza de los tres agentes policiales acusados de matar a Diego Bello.