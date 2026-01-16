Tres personas resultan heridas tras un accidente en la AP-9 a la altura de Abegondo (A Coruña)

Tres personas han resultado heridas esta tarde por un accidente que se produjo en la autopista AP-9 a la altura de Abegondo. El siniestro se produjo por una colisión por alcance entre dos vehículos, uno de ellos eléctrico. Las tres personas fueron evacuadas a centros hospitalarios.

El suceso se produjo en el kilómetro 32 de la autopista en sentido Tui pasadas las 16:00 horas. Debido al golpe, una de las personas quedó atrapada en el interior del vehículo, por lo que los equipos de emergencias procedieron a encarcelarla.

La autopista, según informa la Guardia Civil, permaneció cortada al tráfico. Para regular la circulación, se abrió un carril para facilitar el tránsito.

En el operativo intervinieron dos patrullas de Seguridad Ciudadana y dos patrullas de Tráfico de la Guardia Civil.