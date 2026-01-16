Oleiros (A Coruña) ya es propietario de los terrenos para la senda costera entre Naval y Canide

El Ayuntamiento de Oleiros, en A Coruña, ya es propietario de todos los terrenos necesarios para construir la senda costera entre la playa de Naval y Canide, tras tomar posesión de 29.631 metros cuadrados de franja litoral.

En total se trata de 61 parcelas en suelo rústico, por las que el Ayuntamiento ha abonado 270.000 euros.

Las obras de construcción del nuevo paseo, que comenzarán a lo largo de este año 2026, contarán con un presupuesto superior al millón de euros y permitirán habilitar 2,5 kilómetros de costa para el uso público, recuperando un espacio que hasta ahora era de titularidad privada.

La actuación dará lugar a un nuevo itinerario ciclopeatonal alternativo entre Mera y Santa Cruz, discurriendo íntegramente por el litoral de Dorneda.

De este modo, toda la costa de Oleiros será transitable a través de terrenos públicos, reforzando la conexión y el disfrute del entorno natural.