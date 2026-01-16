Desde este lunes se pueden solicitar las huertas urbanas en A Coruña: plazo y requisitos

Este lunes, 19 de enero, abrirá el plazo para solicitar las cerca de 350 parcelas disponibles dentro del programa municipal de huertos urbanos de A Coruña para el período 2026-2029.

En esta edición se habilitan seis espacios públicos para uso hortícola en las siguientes localizaciones: parque de San Pedro de Visma (que sustituye al recinto del Agra do Orzán), Eirís, Novo Mesoiro, parque Adolfo Suárez, parque de Oza y parque Carlos Casares. Estos dos últimos estarán destinados exclusivamente a entidades sin ánimo de lucro y centros educativos.

"Con esta iniciativa, que da continuidad a una línea estratégica ya consolidada, el Concello mantiene su apuesta por los huertos urbanos como herramienta de participación ciudadana y bienestar, orientada a la promoción de la agricultura ecológica, la educación ambiental y el contacto intergeneracional", indicó la concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira.

Cómo realizar la solicitud

Las personas interesadas podrán consultar las bases de la convocatoria en la web municipal y presentar su solicitud entre el 19 y el 30 de enero, ambos incluidos. La tramitación podrá realizarse en línea a través de la sede electrónica o presencialmente en las oficinas del Registro General situadas en María Pita, A Franxa, Fórum Metropolitano y Ágora.

Además, estará disponible el servicio de atención telefónica en el número 010, y los modelos normalizados de solicitud podrán descargarse también desde la web o recogerse en las oficinas.

Las bases recogen que las personas usuarias con autorización vigente en los huertos del Agra do Orzán —espacio que desaparecerá debido a las obras del Sector II de San Pedro de Visma— tendrán preferencia en la adjudicación y derecho a recuperar el tiempo no disfrutado, si así lo solicitan.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los ciclos de cultivo, las parcelas serán entregadas en marzo de 2026 y deberán ser devueltas el 31 de diciembre de 2029. Esta planificación permitirá al Ayuntamiento realizar las tareas de mantenimiento y preparación de los terrenos durante los primeros meses de 2030.

Adjudicación de las parcelas

Una de las principales novedades de esta convocatoria es que será única para todas las personas solicitantes, tanto físicas como jurídicas. En el caso de las personas particulares, la adjudicación se realizará siguiendo un orden de prelación basado en la última letra del DNI y en los cuatro últimos dígitos, para garantizar un sistema más equitativo.

No podrán optar a una parcela aquellas personas a las que se les haya revocado el uso en convocatorias anteriores por incumplimiento de las normas. La normativa establece que solo se podrá solicitar un huerto por unidad familiar, entendida como el conjunto de personas empadronadas en el mismo domicilio. Las personas autorizadas deberán portar un carné identificativo siempre visible durante el uso del huerto.

Además, en casos justificados, se permitirá designar a una persona ajena a la unidad familiar para realizar tareas básicas de mantenimiento como riego, limpieza y cultivo. También se contempla la posibilidad de dejar la parcela sin trabajar durante un máximo de tres meses, por causas como enfermedad o desplazamientos temporales, siempre que se comunique previamente. Esta excepción solo podrá emplearse una vez durante la vigencia de la convocatoria.

Nuevos recursos para los usuarios

En el marco de esta nueva convocatoria, se abren nuevos canales de comunicación que permitirán a las personas usuarias consultar dudas sobre productos, resolver conflictos, comunicar renuncias o recibir información relevante. Los carnés identificativos incluirán un código QR que dará acceso directo a la normativa vigente y a avisos actualizados. Junto con la entrega de las llaves de las parcelas, se facilitará un pequeño manual con el resumen de las normas básicas de uso.

Asimismo, las listas de espera de cada parque estarán disponibles y actualizadas periódicamente en la web municipal, favoreciendo la transparencia y el acceso a la información.

Esta nueva edición del programa de huertos urbanos forma parte de una estrategia más amplia de políticas públicas impulsadas al amparo de la planificación municipal, en las que el Gobierno local viene integrando criterios de sostenibilidad, participación y calidad de vida en los distintos barrios de la ciudad.