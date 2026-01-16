Un incendio en unos cartones moviliza a nueve bomberos en el barrio de las Flores, en A Coruña

Nueve bomberos, con tres vehículos, intervinieron a última hora de la tarde de este viernes en la extinción de un incendio declarado en unos cartones situados en la rampa de acceso a unas galerías de un bloque de viviendas, en la calle Violetas, en el Barrio de las Flores en A Coruña.

A la llegada de los efectivos, la Policía Local ya había actuado con un extintor, lo que permitió que el conato estuviese bastante remitido. Los bomberos procedieron entonces a aplicar un extintor de agua para controlar definitivamente el foco y asegurar la zona.

Posteriormente, realizaron labores de ventilación en toda la rampa debido a la acumulación de humo, con el fin de garantizar la seguridad del inmueble y de sus residentes.

La intervención se saldó sin daños personales.