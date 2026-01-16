A Coruña lidera en Galicia la obtención de fondos europeos del plan EDIL

La Dirección General de Fondos Europeos ha publicado la resolución definitiva de los municipios beneficiarios de los fondos Feder para el desarrollo de planes de actuación en el marco del Desarrollo Urbano Sostenible (plan EDIL), una convocatoria en la que A Coruña recibirá 8.730.304 euros.

Tras la presentación, a comienzos del pasado año, de toda la documentación relativa a los planes de inversión y ejecución, una comisión de valoración analizó las propuestas de los 379 ayuntamientos que concurrieron a la convocatoria.

En este proceso, A Coruña obtuvo una puntuación de 87,75 sobre 100, la más alta de Galicia y la cuarta mejor de toda España.

La financiación concedida al Ayuntamiento cuenta con una tasa de cofinanciación del 60 %, lo que implica que, de un importe total de inversión de 14.550.506 euros, seis de cada diez euros procederán del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Los fondos se destinarán principalmente a actuaciones de regeneración urbana en los barrios de Os Mallos y la Sagrada Familia, con intervenciones vinculadas a la mejora de la intermodalidad, la humanización y peatonalización de calles y la renovación de equipamientos públicos y espacios comunitarios.

Entre las actuaciones previstas figuran la mejora de infraestructuras en la avenida del Ferrocarril, la humanización de la calle Vizcaya, la peatonalización de Antonio Viñes y diversas intervenciones en instalaciones deportivas, centros cívicos y mercados municipales, reforzando así la cohesión social y la calidad urbana en zonas de fuerte carácter residencial.