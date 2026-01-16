A Coruña entrega las Medallas de Oro de la Batalla de Elviña en su 127 aniversario

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, presidió este viernes en la plaza de María Pita el acto de entrega de las Medallas de Oro Conmemorativas del 127 aniversario de la Batalla de Elviña, un episodio histórico en el que tropas españolas y británicas se enfrentaron al ejército napoleónico en las inmediaciones de la ciudad.

En esta edición, el Ayuntamiento concedió las distinciones al embajador británico en España, Alexander Wykeham Ellis, cuya medalla fue recogida por el agregado militar Antony Rapp; al investigador de la Universidade da Coruña Fernán Gómez Filgueiras y Brage; y a la directora de la residencia de mayores Domus VI Cidade Vella, María Isabel Otero Fernández-Aperribay.

El acto contó también con la intervención del presidente de la asociación The Royal Green Jackets, Manuel Arenas, entidad impulsora de diversos eventos conmemorativos.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a Sir John Moore, figura clave de la batalla, fallecido durante el enfrentamiento y enterrado en los jardines de San Carlos, donde permanece como símbolo del vínculo histórico entre A Coruña y el Reino Unido.

Su legado continúa presente en la ciudad a través del callejero, monumentos y referencias artísticas.

Dentro del programa conmemorativo, el concejal de Educación, Formación e Innovación Tecnológica, Juan Ignacio Borrego, participó en la ofrenda floral ante la tumba de Sir John Moore, un acto en el que estuvieron presentes representantes diplomáticos de Francia y Gran Bretaña, autoridades militares y miembros de The Royal Green Jackets.