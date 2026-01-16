A Coruña destina 500.000 euros a apoyar las fiestas de los barrios

El Ayuntamiento de A Coruña repartirá este año 500.000 euros entre las asociaciones y entidades vecinales para sufragar las fiestas de los barrios, según anunció hoy el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, tras mantener un encuentro con representantes de las entidades locales.

Cada asociación podrá disponer de un máximo de 20.000 euros para organizar sus celebraciones.

Podrán beneficiarse de estas ayudas todas las asociaciones vecinales sin ánimo de lucro, con sede en A Coruña y registradas en el Rexistro Municipal de Asociacións (REMAC) al cierre del plazo de solicitudes.

Según explicó el concejal, serán subvencionables todos los gastos directamente relacionados con la organización de las fiestas, incluyendo cachés y producciones de espectáculos, alquiler de material, vigilancia, asesoría, pirotecnia, personal sanitario, seguros de responsabilidad civil y derechos de autor, siempre que se generen dentro del periodo subvencionable.

Entre las mejoras de esta edición, el IMCE pondrá a disposición de las asociaciones materiales propios, como mesas, sillas y tarimas, sin que se contabilicen como gastos subvencionables, además de encargarse del suministro y coste de los baños químicos necesarios para las celebraciones.

Castro destacó la importancia de las fiestas de barrio para la cohesión social y el tejido cultural de la ciudad.