Los buseros de A Coruña no descartan tomar más medidas ante la falta de negociación: "Xa están cansados"

El viernes ha comenzado en las estaciones de autobuses de la provincia de A Coruña sin actividad. El personal del transporte de viajeros por carretera está llevando a cabo el tercero de seis días de huelga previstos este mes de enero. A partir del 2 de febrero, la huelga será indefinida.

Los trabajadores reclaman, entre otras cuestiones, una subida salarial acorde al aumento de los costes de vida y mejoras en la conciliación y reducciones horarias.

En la dársena de salida de la estación de la ciudad de A Coruña, varios conductores se reunieron esta mañana en una concentración en la que el habitual ruido de vehículos entrando y saliendo hoy se transformó en algunos petardos aislados. Ellos eran prácticamente los únicos que este viernes fueron a la estación. Después de varios días de huelga en diciembre y los dos anteriores de este mes de enero, pocos usuarios prueban suerte con los servicios mínimos.

Iván Cancela, de UGT, cuenta que esta jornada se está desarrollando como en los días anteriores. "Está todo parado. Non se fixo ningún servicio mínimo. Só salen os escolares e non todos. Iso si se vai respetar, pero o resto está todo parado", señala.

Desde la Xunta de Galicia informan de que en la provincia el cumplimiento de los servicios mínimos ha sido de un 19,76% hasta las 09:00 horas. En el escolar, la cifra hasta las 10:00 horas ascendía a un 53%.

Sebastián Muñoz fue uno de los viajeros que se acercó esta mañana a la estación a probar suerte para viajar a Arteixo. "Sabía que había huelga, pero estoy esperando porque ponía que mi autobús a Arteixo era de los servicios mínimos", cuenta sentado en un banco de la estación.

Por el momento, estos paros no le afectan de manera habitual, aunque si se cumple la huelga indefinida prevista para febrero sí se verá afectado.

De todas formas, este joven se muestra a favor de las protestas de los conductores: "Hacen bien. Tienen que protestar por sus derechos si las empresas no cumplen. Aunque nos afecte, cada uno tiene que mirar por lo suyo".

Sin negociación

Desde la última reunión con patronal y Xunta de Galicia, el pasado 19 de diciembre, "non hai nin cruces de correos electrónicos nin ningunha chamada".

Desde CC.OO y CIG coinciden en señalar la falta de contactos. Jorge García, de Comisiones, se muestra pesimista ante un posible avance en las negociaciones. "Sería ideal que esto cambiara, pero visto lo visto, tengo dudas", explica, a lo que Ernesto López de la CIG añade con más contundencia: "A Xunta está metida na súa cova e a patronal nunha actitude intrasixente que mantén secuestrados ao conxunto dos traballadores e traballadoras. Non houbo ningún contacto estes días nin nestes ultimos catro anos".

Los sindicatos denuncian falta de interés por parte de las empresas para sentarse a negociar sus condiciones. "Os traballadores xa están cansados", incide Cancela.

Los representantes de los trabajadores coinciden también en creer que la falta de comunicación por parte de la patronal de debe a que "están esperando a que isto sexa un conflito máis duro. Como siga así, vaise complicar e igual hai que facer unha gran manifestación", explican desde UGT. Desde la CIG valoran que "o conflito ten un calendario e non se vai a repregar porque non se dan as condicións. En todo caso se endurecerá".

Reclamaciones

Sus reclamaciones van más allá de una subida de los salarios. Iván Cancela explica que las protestas no se basan solo "nunha actualización salarial. É un sector con moitas horas mortas que non se están a pagar. Non se nos recoñecen festivos. É igual que traballes o 25 de decembro que hoxe. Nalgunhas empresas descansan seis días ou menos ao mes. Queremos que se actualice o salario pero ten que ir acompañado dunha reducción da xornada. A patronal négase e eles mesmos nos empurran a estar nesta situación".

Desde CC.OO. Jorge García se muestra de acuerdo, añadiendo que "la patronal tiene que ser consciente de que podemos entender que una subida salarial supone costes para ellos, pero los trabajadores no tienen capacidad adquisitiva. No puede ser que cada día que vienen a trabajar les salga más caro. La vida sube y los salarios tienen que subir".

Las largas jornadas son otros de los focos de las protestas. García señala que los trabajadores hacen "jornadas muy amplias, muchas veces motivado porque tienen que hacer paradas de 2 o 3 horas. Horas efectivas no son tantas, pero si sumas esas son horas que quitas de conciliación".

T.G. y su marido son otros de los usuarios afectados hoy por la huelga. El pasado mes de diciembre sufrieron un accidente en autobús en Meicende tras el desmayo del conductor, por lo que empatizan con los trabajadores y se muestran favorables a sus reclamaciones.

"Los trabajadores están luchando por su futuro, por sus derechos y por mejorar su calidad de vida", subraya el representante de CC.OO.