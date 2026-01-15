La Policía Nacional festeja en A Coruña su 202 aniversario con un acto en la comisaría de Lonzas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor el compromiso reforzado del Gobierno de España con la Policía Nacional durante el acto conmemorativo del 202 aniversario del Cuerpo, celebrado en la comisaría de Lonzas, en A Coruña.

Blanco aseguró que este esfuerzo se traduce en más medios, más efectivos y mejores infraestructuras, con el objetivo de mantener altos niveles de seguridad ciudadana y consolidar a Galicia como una de las comunidades más seguras del país.

Durante su intervención, Pedro Blanco destacó que Galicia es hoy la tercera comunidad más segura de España y que registra la mejor tasa histórica de eficacia policial de la última década, unos datos que, según señaló, avalan el trabajo profesional, coordinado y riguroso de la Policía Nacional.

El delegado recalcó que la seguridad es un pilar esencial de la convivencia democrática y recordó que la Policía es la institución que cuenta con mayor confianza por parte de la ciudadanía, una confianza que, afirmó, “se construye día a día con hechos, profesionalidad y vocación de servicio público”.

El delegado del Gobierno también quiso reconocer el compromiso permanente de los agentes a lo largo de todo el año, recordando su actuación en situaciones extraordinarias durante 2025, como la lucha contra los incendios forestales o el apagón, además de operaciones de gran complejidad, entre ellas una reciente intervención antidroga que permitió la incautación de más de tres toneladas de cocaína.

Pedro Blanco se refirió igualmente a los nuevos retos a los que se enfrenta la Policía Nacional, como la ciberdelincuencia y los delitos en el ámbito digital, que exigen formación constante, especialización y el uso intensivo de nuevas tecnologías, así como una cooperación institucional cada vez más estrecha.

Otro de los ejes de su discurso fue la apuesta por la igualdad dentro del Cuerpo, destacando el aumento de la presencia femenina en puestos de responsabilidad y recordando que dos comisarías de referencia en Galicia, como Santiago y Ferrol, están dirigidas por mujeres. Un avance que, según indicó, refleja un proceso profundo de modernización de la institución.

En materia de violencia de género, el delegado recordó que en Galicia hay actualmente 6.174 casos VioGén activos y 463 menores en situación de riesgo, cifras que evidencian la necesidad de una respuesta firme y coordinada, con la Policía Nacional como pieza clave en la protección de las víctimas.

El acto concluyó con la entrega de medallas y reconocimientos a agentes distinguidos, a quienes Pedro Blanco felicitó por actuaciones realizadas en contextos de especial riesgo y complejidad. Asimismo, trasladó su reconocimiento al jefe superior de Policía de Galicia, Pedro Jesús Pacheco Carrasco, por la labor que desarrolla al frente del Cuerpo.