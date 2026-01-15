Cruce de acusaciones en el pleno de A Coruña por las denuncias contra Inés Rey y Lage Tuñas

El pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de A Coruña vivió este jueves el enésimo cruce de palabras sobre el trato al personal funcionario, con intervenciones del portavoz del PP, Miguel Lorenzo, del representante del BNG, Soto, y del primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage Tuñas.

Desde el Grupo Popular, Miguel Lorenzo expresó su "preocupación" por prácticas que, a su juicio, no respetan al personal funcionario, defendiendo que los trabajadores municipales deben poder desempeñar su labor con tranquilidad, independencia y respeto.

Lorenzo subrayó que apoyar a los funcionarios "no debería ser objeto de debate", y manifestó su compromiso con una gestión basada en la transparencia, el mérito y la capacidad, promoviendo la promoción interna y la estabilidad laboral, además de rechazar cualquier forma de acoso o trato vejatorio.

Por su parte, el concejal del BNG, David Soto se mostró a favor de convocar procesos de promoción interna, acabar con prácticas de trato indebido y defender los derechos de los trabajadores, asegurando que su grupo es el que más iniciativas ha presentado en este ámbito.

Aunque evitó entrar en denuncias concretas, trasladó su apoyo a las personas trabajadoras, afirmando que pueden confiar en el BNG. Reivindicó la necesidad de escuchar, actuar con empatía y buscar soluciones con lealtad institucional, sin obtener rédito político de conflictos ajenos, y recordó que la autoridad política no es "un palmero", sino que se debe a la ciudadanía y debe aceptar la crítica.

La respuesta del Gobierno local llegó de la mano del primer teniente de alcaldesa, José Manuel Lage Tuñas, quien cargó contra el PP y contra Miguel Lorenzo. Aseguró que los populares no se distinguen por mejorar las condiciones salariales ni los cuadros de personal, y afirmó que Lorenzo "no está en condiciones de dar lecciones".

Lage Tuñas recordó que durante el anterior mandato se produjeron conflictos con funcionarios, la creación de asociaciones en contra de decisiones del gobierno de entonces y llegó a acusar al PP de haber elaborado "listas negras" por motivos ideológicos, asegurando que existían copias en la Alcaldía.