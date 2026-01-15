Pasos previos a la ordenanza de los VTC en A Coruña: una consulta pública y un estudio técnico

Concentración de taxis en O Parrote, en A Coruña, contra los VTC. Enrique Romanos Tardío

Las asociaciones del taxi en A Coruña conversan desde hace meses con el Ayuntamiento para buscar una solución a la convivencia con los vehículos de transporte con conductor (VTC). Al carecer estos de regulación, taxis agrupados al margen de las entidades ya han protestado dos veces en las calles urgiendo una ordenanza que depende de otros pasos previos.

Uno de ellos es una consulta pública de dos meses a vecinos y sectores afectados, otro es un estudio técnico que determinará, con criterios económicos, de movilidad y sostenibilidad, cómo gestionar las autorizaciones de estos vehículos que realizan un servicio similar al de los taxis.

Estos trámites los avanzó este jueves en el Pleno de A Coruña la concejal de Mobilidade, Noemí Díaz, en una respuesta al grupo municipal del BNG, que preguntó al Gobierno local por qué no está tomando medidas respecto al servicio de los VTC en la ciudad.

La consulta, indicó Díaz, se produce después de que la ciudad, Santiago y Vigo, instasen a la Xunta a impulsar una normativa autonómica para "establecer un hilo conductor a seguir por las diversas ordenanzas municipales".

"Queremos recopilar opiniones y propuestas de personas físicas o jurídicas con respecto a la futura norma. El Concello escuchará a todos los afectados y pide a la Xunta que defina cuáles son los criterios aplicados para autorizar transportes interurbanos", expuso Díaz.

La concejal de Mobilidade instó a la Xunta a no conceder más autorizaciones de VTC y avanzó que el Gobierno local ya ha abierto expedientes sancionadores a vehículos que operan de forma irregular, que les serán comunicados la próxima semana.

El BNG denuncia falta de vigilancia

La edil del BNG Avia Veira criticó durante el turno de preguntas la operatividad de los VTC por hacerlo sin regulación específica y no cumplir la norma autonómica al hacer servicios solo en el término municipal.

La nacionalista advirtió de que las movilizaciones de los taxistas denunciando el intrusismo de los VTC revelan una situación "preocupante" y pidió al Gobierno local que escuche una propuesta de regulación de su grupo. Responsabilizó al Ejecutivo de no vigilar ni sancionar la ejecución del servicio por parte de los VTC.