Hospitalizada en A Coruña una mujer tras ser atropellada por un patinete eléctrico

Una mujer de 56 años ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Modelo tras ser atropellada esta tarde por un patinete eléctrico en una zona peatonal en la calle Ramón Cabanillas, en el barrio de Os Mallos, en A Coruña.

La herida, que precisó de asistencia médica, se quejaba de un fuerte golpe en las costillas, por lo que necesitó tratamiento en el centro hospitalario.

El vehículo circulaba por una zona de tránsito de peatones, en un momento de especial trasiego de transeúntes al coincidir con las horas de tarde de mayor actividad en las calles.