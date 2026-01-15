El gobierno local de A Coruña prepara medidas para combatir el sinhogarismo

El pleno municipal de A Coruña debatió una moción del BNG sobre medidas para atajar el sinhogarismo, un asunto que volvió a generar un intenso cruce de reproches entre los grupos políticos y el Gobierno local, con acusaciones de falta de ejecución, hipocresía y "mentiras" desde la bancada popular.

El concejal del BNG, David Soto, explicó que la iniciativa nace de reuniones con entidades que trabajan con personas sin hogar y busca "llamar la atención sobre una realidad que afecta a personas extremadamente vulnerables".

Señaló que el problema de fondo está en la delegación de competencias en servicios sociales sin financiación suficiente por parte de la Xunta, tal y como recoge la ley de régimen local.

Soto agradeció el trabajo de las entidades sociales, a las que calificó como "un orgullo de la ciudad", y apuntó como causas del sinhogarismo el alto precio de la vivienda, las trabas para regularizar la situación administrativa de personas sin papeles y los problemas de salud mental, incluidas las adicciones.

Entre las medidas, reclamó prohibir de forma permanente los desahucios de personas vulnerables, invertir en salud mental y reforzar los servicios frente a las adicciones, además de superar los obstáculos a la regularización administrativa, porque "sin papeles no hay derechos y se condena a las personas a la marginalidad". El BNG anunció su voto en contra de la moción del PP al considerar que "no aporta nada relevante".

El ataque del PP

Desde la formación popular, Rosalía López afirmó que en 2024 el número de personas sin hogar aumentó un 5 por ciento y que en 2025 "más de 100 personas viven en las calles de A Coruña", con un 20 por ciento de la población en riesgo de pobreza o exclusión.

Acusó al Gobierno local de no aplicar ninguna de las medidas aprobadas por unanimidad en una moción sobre sinhogarismo en febrero de 2025 y reprochó al BNG falta de coherencia por votar ahora en contra. La edil popular criticó la ausencia de políticas preventivas, la falta de un plan operativo con objetivos, seguimiento y presupuesto, la escasa coordinación con las entidades del tercer sector, la inexistencia de protocolos conjuntos y de un registro único de personas sin hogar, y cargó contra las políticas de vivienda y salud mental, reclamando "medidas eficaces y no ideología".

La contestación del PSOE

La respuesta del Gobierno municipal llegó de la mano de la concejala Nereida Canosa, que acusó al PP de "mentir a la ciudadanía" en cuestiones como el copago o las ratios del Servicio de Ayuda a Domicilio, recordando que "se establecen por decreto y órdenes de la Xunta" y que el Concello incluso las mejora.

Canosa agradeció el tono del BNG y defendió que el sinhogarismo es un fenómeno complejo y multifactorial. Destacó la sólida red municipal de inclusión, el trabajo diario del equipo de inclusión y la colaboración con entidades como Padre Rubinos, Boa Noite o Cruz Roja, subrayando que los convenios nominativos superan los 1,5 millones de euros, el nuevo concierto con Padre Rubinos alcanza más de 900.000 euros y que la partida de emergencia social se incrementa hasta los 800.000 euros.

Las medidas para 2026

De cara a 2026, el Ejecutivo anunció un nuevo plan de inclusión social, la regularización del trabajo en red con indicadores comunes, la creación de viviendas como recurso intermedio entre la acogida de urgencia y la vida independiente con apoyo psicosocial, un servicio de mediación para el alquiler privado, un registro común con trazabilidad de los casos y el refuerzo de formación y empleabilidad.

Canosa coincidió en que la vivienda es el factor central que cronifica la exclusión y reclamó una mayor implicación de la Xunta y de la Diputación, al tratarse de un problema supramunicipal.