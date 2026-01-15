La familia del coruñés Diego Bello demandará "justicia" en la declaración de la madre en Filipinas

Familiares de Diego Bello, el joven coruñés fallecido en Filipinas en 2020 y por cuya muerte se juzga a tres policías, han mantenido reuniones con autoridades antes de declarar este viernes, día 16, en el juicio que se celebra en el país. Será en concreto la madre y como testigo.

En un comunicado, desde la plataforma Justicia para Diego han explicado a Europa Press que en los últimos días se han mantenido diversas reuniones de trabajo con distintos organismos, junto al abogado Guillermo Mosquera y con el acompañamiento del cónsul de España en Filipinas, Ignacio Sánchez Taboada.

Entre ellas, encuentros con los abogados que llevan el caso, con un representante de la Embajada de España en Filipinas y con el embajador de la Unión Europea en Filipinas, Massimo Santoro.

Asimismo, mantuvieron una reunión con el NBI, con su director "y con los agentes responsables del informe que desmonta, punto por punto, la versión ofrecida por los policías implicados en la muerte de Diego".

Asimismo, fueron recibidos por un secretario de la Oficina del Ombudsman, el Defensor del Pueblo, a quien se le trasladaron "las preocupaciones e incertidumbres" existentes en el caso.

"Buscar justicia"

"Todo este trabajo está encaminado a un único objetivo: seguir buscando justicia". "Seis años después de la injusta muerte de Diego Bello, se continuará hasta que se haga justicia y se limpie su nombre", insisten en la ronda de encuentros mantenida al desplazarse al país los padres y el hermano, entre otros.

La declaración de la madre de Diego Bello está previsto que se inicie a las 08:30 horas del viernes, a la 01:00 horas de España.

Por este crimen se juzga a tres policías, que enfrentan acusaciones de asesinato y suplantación de pruebas en relación con la muerte del joven, en enero de 2020, en la isla filipina de Siargao.

En junio de 2025, el Tribunal de Primera Instancia Regional de la República de Filipinas negó la libertad bajo fianza de los tres policías acusados de matar al coruñés Diego Bello.

Investigación

De acuerdo con la investigación, no hubo un enfrentamiento armado con el joven, como sostuvieron inicialmente los agentes. Además, el informe forense indica que Bello fue alcanzado por disparos mientras ya se encontraba en el suelo.

De hecho, la propia Comisión de Derechos Humanos de Filipinas rechazó los argumentos esgrimidos por los policías en relación a la muerte en el contexto de una operación antidroga.

Todo ello en el marco de un trabajo en colaboración con la Oficina Nacional de Investigación (NBI) filipina. En el mismo se considera que hubo una "violación" de los protocolos operativos y se rechazan los argumentos de los agentes en relación a la forma en que se produjo la muerte del joven coruñés.