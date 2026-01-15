A Coruña se reunirá con Transportes para exigir que se agilicen las obras de Alfonso Molina

El Concello de A Coruña mantendrá este mes de enero una reunión con el Ministerio de Transportes para instar al Gobierno central a agilizar los trabajos en Alfonso Molina, una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad. Así lo ha anunciado esta mañana el portavoz del grupo municipal, José Manuel Lage Tuñas, quien ha calificado de "inaceptables" los retrasos en las actuaciones.

"Os retrasos non son aceptables e por iso esiximos que se cumpra", subrayó el socialista durante la sesión plenaria de este jueves.

Lage defendió que el PSOE municipal defiende "os intereses da Coruña goberne quen goberne en Madrid" y que tras la cita con Transportes se mantendrá una reunión con vecinos, técnicos y más personal para hacer el seguimiento de las actuaciones.

El asunto fue tratado en el pleno a raíz de una moción del grupo popular que reclama que el Gobierno de España cumpla con las inversiones pendientes, entre ellas, la ejecución de infraestructuras claves para la ciudad como las obras de ampliación de Alfonso Molina, algo que el popular Miguel Lorenzo criticó como ejemplo de "la falta de compromiso del Gobierno central y la falta de consideración con esta ciudad".

En su respuesta, Lage recordó que los planes iniciales eran que la ampliación de la avenida estuviera finalizada en el año 2015, siguiendo las declaraciones en años anteriores del entonces alcalde, el popular Carlos Negreira.

Respecto al Gobierno central, el portavoz municipal señaló que "nós non votamos ao PP ou ao PSOE, votamos a favor da Coruña".

Dos meses de cortes

Desde este martes y hasta el 17 de marzo, el acceso desde San Cristóbal hacia Alfonso Molina está cortado. Concretamente, las actuaciones se llevan a cabo desde la entrada de la AP-9 hasta el enlace de Ponte da Pedra.

Ya esta misma semana la avenida ha dejado ya imágenes de grandes atascos debido a los desvíos en el tráfico en lugares como Matogrande.

Como vías alternativas se recomienda la avenida de Glasgow y bordear por la avenida de la Universidad hacia la avenida García Sabell para incorporarse a Alfonso Molina, o bien atravesar Elviña y salir por Pajaritas.

Con esta actuación,presentada en el año 2023, la avenida pasará a contar con cuatro carriles por sentido, en lugar de tres, además de incorporar mejoras de accesibilidad y nuevas sendas ciclistas y peatonales.