Comienza en A Coruña el montaje de la pasarela provisional entre estaciones sobre Alfonso Molina

Avanza la reparación de la pasarela que une las estaciones de tren y autobús en A Coruña, por encima de la avenida de Alfonso Molina. Este jueves, 15 de enero, los operarios han empezado el montaje de la estructura provisional que permitirá que los peatones puedan seguir cruzando durante los seis meses que duren las actuaciones.

El pasado mes de mayo el Concello sacó a licitación las obras de renovación del paso elevado peatonal de Alfonso Molina. La actuación se enmarca dentro del desarrollo de la futura estación intermodal, que conlleva también la mejora de los accesos próximos al complejo. En su día, la alcaldesa Inés Rey, explicó que, además de las mejoras ya en marcha en puntos como la avenida da Sardiñeira o la Agra dos Mallos, esta reforma resulta fundamental debido al continuo tránsito peatonal entre barrios como Cuatro Caminos y la estación de buses, ya que conecta la rúa Cabaleiros con la plaza de Madrid.

Además, la vieja estructura llevaba tiempo pidiendo ser renovada. En septiembre los bomberos tuvieron que cortar el acceso del público durante varios días debido a la caída de desconchados de hormigón sobre la calzada de Alfonso Molina. Los restos cayeron a la vía de tráfico rodado, por lo que acudieron para realizar una revisión y señalización de la zona, con el fin de que los técnicos del Departamento de Infraestructuras la revisasen.

"La pasarela ya tiene sus años y, en consecuencia, es necesario intervenir para mejorar su accesibilidad y reparar las partes más deterioradas", señaló la alcaldesa en su día. "Muchas de las piezas de chapa y barandillas de la pasarela necesitan ser revisadas, pulidas y reforzadas, y en la mayoría de los casos será necesario llevar a cabo trabajos de soldadura en taller", explicó.

La renovación de esta estructura peatonal se realizará durante los próximos meses y contará con un presupuesto superior a un millón de euros. El objetivo principal es reforzar la seguridad de los peatones que la utilizan a diario, como ya se hizo en otras infraestructuras similares como la que une A Falperra con Santa Margarita o la que cruza la avenida da Pasaxe hacia el hospital San Rafael.